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تقرير : تصعيد خطير بين إيران وأمريكا وترامب يدرس أسلحة يوم القيامة..

الإثنين 17 فبراير 2025 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير : تصعيد خطير بين إيران وأمريكا وترامب يدرس أسلحة يوم القيامة..



 أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والز في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الليلة الماضية أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية.

وعندما سئل والز عن تقرير صحيفة "واشنطن بوست" بشأن الدعم الأميركي لإسرائيل ضد إيران، رفض الخوض في تفاصيل هذه السياسة.

وأكد فالز أن "الرئيس ترامب جاد للغاية بشأن موقفه"، مضيفا أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

وقال إن طهران تتصرف كـ"طرف غير عقلاني"، والولايات المتحدة لن تسمح لها "بالسيطرة على زر إطلاق الأسلحة النووية".

في الوقت نفسه، تدعو مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الرئيسيين الترويكا الأوروبية - بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى فرض عقوبات جديدة على إيران.

وتأتي هذه الدعوة على خلفية ما وصفوه بـ"الانتهاكات المتكررة" للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ويدعو الاقتراح، الذي قدمه السيناتور الجمهوري بيت ريكيتس من نبراسكا، بدعم من 11 نائبا آخر، إلى اعتماد نهج "الضغط الأقصى" الذي ميز سياسة إدارة ترامب تجاه إيران.

وتسمح آلية إعادة فرض العقوبات، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، بإعادة فرض العقوبات تلقائيا في حالة انتهاك الاتفاق. وفشلت محاولة سابقة من جانب إدارة ترامب لتفعيل الآلية في أغسطس/آب 2020، بعد أن زعم حلفاء أوروبيون أن الولايات المتحدة ليس لديها السلطة لتفعيلها منذ انسحابها من الاتفاق في عام 2018.وبحسب مصادر في واشنطن، فإن تفعيل الآلية قد يؤدي إلى إعادة فرض كافة العقوبات الدولية على إيران، بما في ذلك العقوبات العسكرية والاقتصادية، ومزيد من تصعيد التوترات بين طهران والغرب. في الوقت نفسه، تتواصل المحادثات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، في محاولة لصياغة سياسة منسقة في مواجهة التحدي الإيراني.

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