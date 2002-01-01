الاحتلال يواصل عدوانه على محافظات جنين وطولكرم ومخيماتها

جنين/ سما/

ما زالت قوات الاحتلال تواصل عدوانها المتواصل على محافظات جنين وطولكرم ومخيماتها.

26 يوم للعدوان على جنين

تدخل مدينة جنين يومها الثامن والعشرين من العدوان المتواصل عليها حيث ارتقى لغاية الان 26 شهيدآ وتم تدمير اكثر من 100 منزل بشكل كامل اضافة الى عشرات المنازل بشكل جزئي.

ويشهد مخيم جنين دمارآ غير مسبوق منذ عام 2002 والتهجير القسري مازال مستمرآ بحق الأهالي عدى عن الإعتقالات والتنكيل بالمواطنين.

كما وشهد الحي الشرقي من مدينة جنين عمليات تدمير طالت البنية التحتية وبعض المنازل وما زالت طواقم بلدية جنين تعمل على اعادة تاهيل هذه الشوارع واعادة خطوط المياه والكهرباء لهذا الحي في حين ما زالت تلك الطواقم غير قادرة على اعادة المياه والكهرباء لمخيم جنين بسبب منع قوات الاحتلال المتواجدة في محيط المخيم وداخله تلك الطواقم من الوصول الى داخل المخيم...

22 يوم للعدوان على طولكرم ومخيماتها...

تدخل مدينة طولكرم يومها الثاني والعشرين على التوالي ضمن الحملة العسكرية المتواصلة على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية حيث يشهد أيضآ مخيم طولكرم دمارآ غير مسبوق ويتم التنكيل بالأهالي واخراجهم من منازلهم دون السماح لهم بالعودة حتى هذه اللحظة.

نازحون يعيشون ظروف صعبة داخل المدارس

فيما يعاني من نزحوا من منازلهم داخل تلك المخيمات ولم يجدوا مكان لهم سوى بعض المدارس التي لجأوا اليها والتي تفتقر لاهم مكونات الحياة وهي الوحدات الصحية الملائمة لاقامة هؤلاء النازحين ووسائل التدفئة التي تقيهم من موجة البرد التي تتعرض لها المنطقة.

مدارس معطلة وطلاب لم يتوجهو لمدارسهم منذ العدوان

ونتيجة لهذا العدوان ما زالت الدراسة معطلة في تلك المخيمات بلاضافة الى عدد من مدارس مدينتي جنين وطولكرم وهذا يهدد الاف الطلاب من ضياع العام الدراسي عليهم هذا العام.

380 معتقل حسب نادي نادي الأسير تم اعتقال

وحسب تقرير نشره نادي الاسير الفلسطيني فان الاحتلال اعتقل 380 مواطناً على الأقل من محافظات (جنين،طولكرم، وطوباس) منذ بداية العدوان الحالي.

أعداد المعتقلين ومن تعرضوا للاحتجاز في جنين ومخيمها على مدار هذا العدوان بلغ ما لا يقل عن 150

وفي طولكرم وحتى اليوم الـ18 من هذا العدوان بلغ عدد المعتقلين 125 معتقل على الأقل.

أما في طوباس والتي استمر العدوان عليها مدة 17 يوماً فقد بلغ عدد من اعتقلهم جيش الاحتلال 100 مواطن.

حملات مساعدات اغاثية من كافة المحافظات

وسيرت معظم محافظات الوطن قوافل من المساعدات الى النازحين من تلك المخيمات وشملت المساعدات مواد غذائية واغطية ومياه بلاضافة الى وسائل تدفئة لكن تبقى الحاجة اكبر بكثير مما يصل.