عناوين الصحف الفلسطينية

رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الاثنين، استشهاد 6 مواطنين وإصابة 20 آخرين جراء سلسلة خروقات إسرائيلية في قطاع غزة، ووقوع إصابات بينهم طلبة مدارس باقتحام الاحتلال نابلس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي ويستقبل رئيس المؤتمر اليهودي العالمي

الرئيس المصري وولي العهد الأردني يجددان رفض مخططات تهجير سكان غزة

العاهل الأردني يكرر أمام وفد من الكونغرس الأميركي رفض بلاده تهجير الفلسطينيين

برئاسة الرئيس: المجلس الثوري لحركة "فتح" يعقد دورته الثانية عشرة الخميس المقبل

الاحتلال يخنق 15 ألف مواطن و300 منشأة اقتصادية في بيت فجار

إصابات في نابلس والبيرة والاحتلال يواصل التدمير في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس

"القمة الأفريقية": حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار

عملية قمع واسعة للأسرى في "عوفر" وخطوات تصعيدية ضد الأسيرات في "الدامون"

"الأيام":

إصابة 13 مواطناً خلال اقتحام نابلس وعرقلة حركة المدرسين في الأغوار

العدوان على مخيمات الشمال: تصعيد وتعزيزات عسكرية وسط حصار شامل

قوات الاحتلال تقتحم سجن "عوفر" وتعتدي على الأسرى بالضرب والغاز

مصدر إسرائيلي: لن تكون هناك مرحلة ثانية في الصفقة وقد نمدد المرحلة الأولى

القطاع: 6 شهداء بينهم عناصر شرطة و20 مصاباً جراء سلسلة خروقات إسرائيلية

العاهل الأردني يؤكد لوفد من الكونغرس رفض بلاده للتهجير

ويتكوف: وقف النار في غزة صامد والمرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ بالتأكيد

"القدس":

إصابات بينهم طلبة مدارس باقتحام نابلس

ثلاثة شهداء من الشرطة بقصف مسيرة

جنات المطور.. عيون أطفأها رصاص الاحتلال

سموتريتش يتوعد بهدم مبان بالضفة خلال 2025 أكثر مما يبنيه الفلسطينيون

نتنياهو: سنفتح "أبواب الجحيم" على غزة

الكابينت يبحث اليوم ثاني مراحل الاتفاق