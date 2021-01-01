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مقررة أممية: عقوبات ترمب ضد المحكمة الجنائية إعاقة للعدالة الدولية

الإثنين 17 فبراير 2025 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقررة أممية: عقوبات ترمب ضد المحكمة الجنائية إعاقة للعدالة الدولية



نيويورك /سما/

وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترويت، العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المحكمة الجنائية الدولية بأنها هجوم مباشر على نظام العدالة الدولية.

وتناولت ساترويت في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إدراج المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في قائمة العقوبات الأميركية، وانعكاسات هذه العقوبات على عمل المحكمة، والإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول الأعضاء للرد على هذه الخطوة.

وأوضحت ساترويت أن "المحكمة الجنائية الدولية أنشئت لضمان سيادة القانون في مواجهة الصراعات وأعمال العنف".

واعتبرت أن "استهداف مؤسسة مكلفة بالتحقيق في أشد الجرائم الدولية خطورة، ومعاقبة كبار مسؤوليها عبر العقوبات، هو بمثابة هجوم مباشر على سيادة القانون وجهود مكافحة الإفلات من العقاب".

وأوضحت أن "تأثير العقوبات سيصبح أكثر وضوحًا خلال الأشهر المقبلة"، مضيفة أن قرار ترمب "يتيح فرض عقوبات شديدة على أعضاء المحكمة وموظفيها".

وتابعت "حتى الآن، جرى استهداف المدعي العام كريم خان، فقط، ولكن التأثيرات المترتبة على هذه العقوبات أوسع بكثير. فمثلًا، يمكن تجميد أي تحويلات مالية تتعلق بالمحكمة داخل النظام المصرفي الأمريكي، كذلك، قد تمنعه قيود التأشيرة من أداء مهامه الطبيعية، مثل السفر إلى دول مختلفة أو الاجتماع مع مسؤولي الأمم المتحدة".

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