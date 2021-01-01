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استشهاد مواطنين متأثرين بجروحهما في رفح وخان يونس

الإثنين 17 فبراير 2025 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد مواطنين متأثرين بجروحهما في رفح وخان يونس



غزة/سما/

استشهد مواطنان ، اليوم الاثنين، متأثرين بجروحهما التي أصيبا بها قبل يومين في محافظتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن الشهيدين كان قد أصيبا برصاص وقصف الاحتلال في رفح وخان يونس.

واستشهد مساء أمس الأحد، المواطن هاني عواد أبو حلاوة (الشاعر) متأثرا بجروح أصيب بها يوم الأربعاء الماضي جراء قصف قوات الاحتلال شرق مدينة رفح.

وكانت زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيران رشاشتها تجاه شاطئ بحر مدينة خان يونس، جنوب القطاع، وتجاه شاطئ بحر رفح، فيما أطلقت آليات الاحتلال قنابل الإنارة في سماء منطقة العزبة غرب رفح.

كما أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة شرق بلدة بيت حانون، شمال القطاع، نيران رشاشاتها تجاه أراضي المواطنين في البلدة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 48,271 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 111,693 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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