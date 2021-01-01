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حزب الله يمهل إسرائيل حتى 18 فبراير: انسحاب فوري أو مواجهة قادمة..

الإثنين 17 فبراير 2025 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يمهل إسرائيل حتى 18 فبراير: انسحاب فوري أو مواجهة قادمة..



وكالات - سما-

وجه أمين عام حزب الله نعيم قاسم مساء الأحد تهديدا ضمنيا لإسرائيل وطالبها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية بحلول 18 شباط/فبراير.

وقال قاسم "ليس من حق إسرائيل الاحتفاظ بخمس نقاط في لبنان"، مضيفا "الجميع يعرف كيف يتصرف".

وفي كلمته، تناول قاسم أيضاً أزمة الرحلات الجوية القادمة من إيران، وهاجم بشدة قرار الحكومة اللبنانية منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في بيروت . "هل نحن مسؤولون إسرائيليون؟" سأل بغضب. "يجب أن نسمح للطائرة بالهبوط ونرى ما إذا كانت إسرائيل تجرؤ على مهاجمة المطار".

وعلى الصعيد الداخلي، أعرب قاسم عن اعتزازه بمساهمة الحزب في تشكيل الحكومة الجديدة، وتعهد بالمساعدة في إعادة إعمار جنوب لبنان. ووعد قائلا "نحن ملتزمون ببناء كل شيء بشكل أفضل مما كان عليه".

وفي إشارة إلى الساحة الدولية، انتقد قاسم بشدة السياسات الأميركية والإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وقال: "نتنياهو يريد القضاء على الفلسطينيين جسديا، وترامب يريد القضاء عليهم سياسيا".

وقبل جنازة كبار قادة الحزب، التي ستقام قريبا، دعا قاسم إلى المشاركة الجماهيرية كـ"استعراض للقوة"، لكنه أكد على عدم إطلاق النار خلال الجنازة "حتى لا يتضرر حجم الحدث".

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