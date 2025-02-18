طقس فلسطين : أجواء باردة وتوقعات بسقوط أمطار متفرقة

رام الله/سما/

قالت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان الجو اليوم يكون غائما جزئيا الى صاف بوجه عام وباردا في المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صاف وشديد البرودة، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء 18/02/2025: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة.، الرياح جنوبية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 19/02/2025: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 20/02/2025: تتأثر البلاد بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا, الرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت الارصاد الجوية المواطنين يوم الاثنين من خطر تدني مدى الرؤية الافقية. وخطر التزحلق على الطرقات. وفرصة ضعيفة لتشكل السيول في المناطق الشرقية.