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ترامب عن الإنذار النهائي: "قلت لنتنياهو افعل ما تريد" وحماس استجابت لتهديداتي ..

الإثنين 17 فبراير 2025 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب عن الإنذار النهائي: "قلت لنتنياهو افعل ما تريد" وحماس استجابت لتهديداتي ..



واشنطن / وكالات /

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الإنذار النهائي الذي أطلقه بشأن اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى، بالقول أنه قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بيبي - افعل ما تريد"، لأن تصريحي كان أنه يجب عليهم العودة الآن، وفي النهاية نقلت حماس الجميع بالإضافة إلى أميركي.

وتطرق ترامب إلى مسألة المرحلة المقبلة - حيث من المتوقع أن تبدأ المفاوضات قريبا حول المرحلة الثانية من الاتفاق - وقال: "الأمر متروك لإسرائيل بشأن الخطوات المقبلة، بالتشاور معي".

وسُئل ترمب أيضا عما إذا كان نقل شحنة الأسلحة التي تأخرت في عهد الرئيس بايدن "سيقوض وقف إطلاق النار"، فأجاب: "هذا ما يسمى السلام من خلال القوة. لقد أبرموا في إسرائيل عقد هذا السلاح منذ زمن طويل، لكن بايدن لم يسلمه. أنا أسميها السلام من خلال القوة، وأنا أؤمن بذلك حقًا.

وتأتي هذه الكلمات بعد أن أعلن نتنياهو اليوم أنه سيعقد اجتماعا للكتلنيت لبحث المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة - المفاوضات التي كان من المفترض أن تفتح قبل أسبوعين.

وأعلن نتنياهو أيضا عن إرسال وفد إلى القاهرة، ولكن في الوقت الحالي بتفويض جزئي لمناقشة تنفيذ المرحلة "أ" فقط، ووفقا لمكتبه فإنه سيتلقى التعليمات بشأن محادثات المرحلة "ب" في وقت لاحق فقط، بعد مناقشات الحكومة

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