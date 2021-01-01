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اليوم29 لوقف اطلاق النار: شهداء وتراجع عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة ..

الإثنين 17 فبراير 2025 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم29 لوقف اطلاق النار: شهداء وتراجع عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة ..



غزة /سما/

يواصل الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وادّت خروقات الاحتلال خلال اقل من اربع وعشرين ساعة إلى استشهاد اربعة مواطنين بينهم ثلاثة من عناصر شرطة تأمين المساعدات ورابع متاثر بجراحه.
كما أطلقت قوات الاحتلال النار جنوب وشرق رفح وشرق مدينة خان يونس وقصفت جوا سيارتين في قرية المغراقة ومدينة الزهراء وسط القطاع دون اصابات.
وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت وصول مشافي القطاع سبعة شهداء ستة منهم إنتشال وشهيد جديد إضافة إلى خمس اصابات خلال 24 ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٨٢٧١ شهيد و ١١١٦٩٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.
وفي سياق متصل منعت إسرائيل الدفعة الخامسة عشر من المرضى والجرحى المشمولين بالعلاج بالخارج من السفر بعد مماطلة لعدة ساعات.
وتقرر تأجيل سفر العشرات من المرضى ومرافقيهم إلى اليوم الاثنين مع الدفعة السادسة عشر.
وشهد عمل معبر كرم ابو سالم عرقلة ايضا حيث لم تدخل إسرائيل سوى ثمانين شاحنة فقط من اصل ٦٠٠ متفق عليها.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ان عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، لم يتجاوز 30% من العدد المفترض.

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