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إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مدينة نابلس

الأحد 16 فبراير 2025 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مدينة نابلس



نابلس/سما/

أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال، ظهر اليوم الأحد، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات اسرائيلية خاصة “مستعربون”، البلدة القديمة في نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة مسن يبلغ من العمر (60 عاماً) بالرصاص الحي في القدم، وشاب يبلغ من العمر (25 عاماً) بشظايا الرصاص، إثر المواجهات التي اندلعت عقب عملية الاقتحام.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن “قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة، وحاصرت منزلاً في حارة حبس الدم، وسط سماع انفجارات، وإطلاق كثيف للرصاص”.

وأضافت أن “قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية للمنطقة”.

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