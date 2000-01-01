مصر: تصور إعمار غزة يتم بتنسيق فلسطيني عربي ودعم دولي

القاهرة/سما/

أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الأحد، أن التصور الذي تبلوره القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة يتم بتنسيق فلسطيني عربي وبدعم دولي.

حديث عبد العاطي جاء خلال لقائه بالقاهرة وفدا من مجلس النواب الأميركي، بقيادة نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية داريل عيسي، حسب الخارجية المصرية.

ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، يروج الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وقالت الوزارة في بيان إن عبد العاطي استعرض "الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لبلورة تصور متكامل لتحقيق التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة في إطار برنامج شامل متعدد المراحل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم".

وأضاف أن هذا "التصور يتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية وبدعم من المجتمع الدولي".

شدد عبد العاطي على "ضرورة إيجاد أفق سياسي للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي لإخراج الصراع من دورات العنف المتكررة".

وأكد "أهمية إقامة دولة (فلسطينية) مستقلة بوحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، استنادا لحل الدولتين".

وأعرب عبد العاطي عن تطلع مصر إلى أن "تواصل الولايات المتحدة دورها الرئيسي في تنفيذ مراحل الاتفاق وضمان تنفيذ كافة بنوده من كل الأطراف"

وبوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة، بدأ في 19 يناير سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل أسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، لكن تل أبيب تعرقل بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

كما شدد عبد العاطي على "ضرورة مواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة مكثفة ومتسارعة بالنظر للأوضاع المتردية في القطاع".

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

وبالنسبة للبنان، أكد عبد العاطي "الأهمية البالغة لانسحاب اسرائيل الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان".