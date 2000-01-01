الكابينيت يبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة الإثنين ومبعوث ترامب يؤكد تعقيدها

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الأحد، أنه تحدّث مع مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مشيرا إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، سيُعقد غدا الإثنين، لبحثها.

في المقابل ذكر مبعوث ترامب، أن المرحلة الثانية "أكثر تعقيدا، لأنها تتضمن عدم وجود حماس في غزة"، مشيرا إلى إجرائه "محادثات بناءة بشأنها"، وذلك في تصريحات أدلى بها لـ"فوكس نيوز" الأميركيّة.

وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن "نتنياهو تحدث، قبل وقت قصير، مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف".



وأضاف أن نتنياهو "أبلغ المبعوث الخاصّ أنه سيعقد اجتماعا للكابينيت، ​​غدا (الإثنين)، لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق".

الوفد الإسرائيليّ المفاوض إلى القاهرة

وفي بيان آخر، صدر بعد ذلك بوقت وجيز، قال مكتب نتنباهو، إنه "بالتنسيق مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أصدر... نتنياهو تعليماته للوفد المفاوض، بالتوجه غدا إلى القاهرة، لبحث استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة".

وأضاف أنه "بعد مناقشة الكابينيت المقررة غدا، سيتلقّى الفريق التعليمات لمواصلة المفاوضات، بشأن قضايا المرحلة الثانية".

ويتكوف: "اتصالات بنّاءة جدا"

وقال ويتكوف إن "المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ستبدأ بالتأكيد"، غير أنه شدّد على أنها "أكثر تعقيدا بعض الشيء من المرحلة الأولى".

وأكّد إجراء "اتصالات مع نتنياهو ورئيس الوزراء القطري، ورئيس المخابرات المصري" في الشأن ذاته.

وأشار بالقول "اتصالاتي مع المسؤولين بالشرق الأوسط، كانت بناءة جدا بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة".

وتابع "تحدثت مع مسؤولين في المنطقة عن مواصلة المفاوضات هذا الأسبوع في مكان سيتم تحديده".

"تصريحات ترامب شجعت على الكثير من المحادثات"

وقال ويتكوف إن "مفاوضات إعادة إعمار غزة، ستؤثر على المرحلة الثالثة من الاتفاق".

وذكر أن "تصريحات ترامب بشأن امتلاك غزة شجعت على الكثير من المحادثات، فالمصريون والأردنيون يقولون إن لديهم خطة، والجميع منخرطون في نقاش متواصل".



وأضاف أن "المرحلة الثانية تشمل 19 جنديا إسرائيليا، نعتقد أنهم جميعا على قيد الحياة، وعددا من المدنيين وجثث المتوفين".

وذكر المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط أن "غزة مكان مدمر بالكامل وهناك 30 ألف قذيفة غير منفجرة في جميع أنحاء القطاع".

وأضاف أن |منفتحون على حلول دبلوماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني، إذا أبدت طهران اهتماما بذلك".