رئيس الأرجنتين يرحب بعودة الأسير الأرجنتيني الإسرائيلي يائير هورن

أصدر رئيس الأرجنتين خافيير ميلي بيانا رحب فيه بعودة الرهينة الأرجنتيني الإسرائيلي يائير هورن من غزة، بعد 500 يوم في الأسر.

وأشاد الرئيس الأرجنتيني في بيانه، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب جهوده في دفع وقف إطلاق النار الحالي وجدد موقفه المطالب بالإفراج عن جميع الرهائن الباقين، بما في ذلك شقيق يائير، إيتان هورن، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأحد.

وأضاف البيان أن "جمهورية الأرجنتين تأمل في حل سريع للصراع بالهزيمة المطلقة للجماعة الإرهابية المسؤولة عن أسوأ هجوم ضد المجتمع اليهودي منذ المحرقة النازية(الهولوكوست)".

وكانت إسرائيل قد ذكرت أمس السبت أنها تسلمت 3 أسرى أفرجت عنهم حركة حماس وسلمتهم للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.