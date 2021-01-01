مسؤول مصري يتحدث عن دخول الخيام والكرفانات من معبر رفح إلى غزة

القاهرة/سما/

قال محافظ شمال سيناء في مصر اللواء خالد مجاور، إن الفترة الماضية شهدت دخول عدد كبير من الخيام إلى قطاع غزة، مقدمة من مصر والإمارات وتركيا.

وأضاف مجاور، في تصريحات تلفزيونية مع قناة "ON E"، أن الاتفاق ينص على دخول 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والسارية حاليا، مشيرا إلى دخول عدد كبير من الخيام في الأيام الماضية، بينما يتبقى إدخال الكرفانات.

وأكد المسؤول المصري، أن شاحنات الكرفانات مصطفة أمام المعبر في انتظار الدخول قريبا، بعد تجاور عقبة الخلافات الأخيرة وإتمام دفعة التبادل السادسة بين حماس وإسرائيل أمس.

وذكر أن معدات البناء الثقيلة المصطفة أمام المعبر لا يتعلق بعملية إعادة الإعمار في غزة لأنها ستكون في المرحلة الثالثة من الاتفاق، ولكن هذه المعدات تخص المرحلة التمهيدية لإعادة الإعمار، موضحا أنها ستعمل على إزالة الركام وفتح الطرق لتسهيل عبور السكان وانتشارهم داخل قطاع غزة والوصول لكل المناطق، بالإضافة إلى تسهيل إيصال المساعدات وتحركها داخل القطاع.

وشدد على أن الادعاءات بفرض مصر رسوم على شاحنات المساعدات التي تعبر إلى قطاع غزة من معبر رفح؛ عارية تماما عن الصحة، معتبر أن "أي نجاح تحققه مصر لابد أن يقابله هجوم".

ونوه بأن مصر قدمت أكثر من 80% من المساعدات الدولية قبل إغلاق المعبر في وقت سابق، وبعد فتحه مرة أخرى حاليا بعد وقف إطلاق النار، وصلت نسبة المساعدات المصرية إلى أكثر من 90% من إجمالي المساعدات حتى الآن.

وأشار إلى أن المساعدات التي استقبلتها مصر من الخارج حتى الآن، هي سفينة تركية وأخرى إماراتية، بالإضافة إلى بعض المساعدات من الأمم المتحدة، بينما تقدم مصر باقي المساعدات بجانب استقبال الجرحى وعلاجهم، وتابع: "نمتلك الإمكانيات ولن نتوانى عن تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين".

واعتبر المحافظ أن "هذه الادعاءات تأتي نتيجة نجاح مصر في التصدي لمقترحات التهجير"، مجددا التأكيد على رفض هذه المخططات.