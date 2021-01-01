السيسي والأمير الحسين يؤكدان أهمية الإسراع في إعادة إعمار غزة

القاهرة/سما/

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ضرورة البدء الفوري لعملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

واستقبل السيسي، اليوم الأحد في القاهرة، ولي عهد الأردن، وتناولا الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجرى استعراض الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، فضلا عن إنفاذ المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، إن اللقاء شهد التأكيد على ضرورة البدء الفوري لعملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مضيفا أن ولي عهد الأردن شدد على دعم بلاده للجهود المصرية لوضع خطة لإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وذكر المتحدث، أن ولي عهد الأردن، أكد دعم بلاده للقمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر حول القضية الفلسطينية وضرورة خروجها بإجماع عربي في هذا الشأن، كما أكد تقدير بلاده للدور المصري المحوري لتثبيت وقف إطلاق النار وحقن الدماء واستعادة الهدوء بالمنطقة.

وأشار المتحدث إلى أن السيسي وولي العهد الأردني، حذرا من خطورة التصعيد الدائر في الضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأكدا أن إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعتبر الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر المتحدث أن اللقاء تناول كذلك الأوضاع في سوريا، وتم التأكيد على حرص البلدين على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها.

وبحسب المتحدث، نقل ولي عهد الأردن، للرئيس السيسي، "تحيات شقيقه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وهو ما ثمنه السيسي، وأكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن في كل المجالات، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين المصري والأردني الشقيقين، مشيدا بالتقدم والازدهار الذي يشهده الأردن في عهد الملك عبد الله الثاني".