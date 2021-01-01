إعلام إسرائيلي: إحباط محاولة لتهريب الأسلحة من مصر

ونشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الأحد، أن قوات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تحمل أسلحة وذخائر من مصر إلى إسرائيل.

ونشرت الصحيفة صورة للأسلحة والمسيرة، يظهر فيها بندقية آلية وعدد من الرصاصات، بجانب المسيرة.

وتكررت في الآونة الأخيرة إعلانات إحباط محاولات تهريب أسلحة من مصر إلى إسرائيل عبر طائرات مسيرة.

ويوم الأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي إحباطه محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود مع مصر في منطقة عمل لواء فاران الذي شكلته إسرائيل لتأمين حدودها مع مصر.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي كابتن إيلا، إن الجيش "رصد طائرة مسيّرة اجتازت الحدود من مصر بمنطقة لواء فاران إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضافت إيلا أنه بعد مطاردة ميدانية تم إحباط عملية التهريب من قبل القوات التي وصلت إلى الموقع وعثرت على المسيّرة وثلاثة أسلحة.

وأكدت أن الجيش الإسرائيلي عمل على "مصادرة الأسلحة ونقلها إلى قوات الأمن للمعالجة".