برلماني مصري يهاجم سموتريتش: تهجير الفلسطينيين لن يمر إلا على جثث 110 ملايين مصري

وقال بكري، في منشور عبر منصة إكس اليوم الأحد: "وزير المالية الإسرائيلي يتوقع تنفيذ خطة تهجير سكان غزه إلى سيناء خلال أسابيع، مسكين لقد أدمن الهرتلة".

وأضاف البرلماني المصري: "اسمع يا هذا، خطة التهجير لن تنفذ إلا على جثة 110 ملايين مواطن. الأمن القومي المصري خط أحمر، ومصر التي دفعت عشرات الألوف من الشهداء، لن تقبل أبدا أن تكون طرفا في تصفية القضية الفلسطينية".

وواصل بكري مخاطبا سموتريتش: "العب غيرها يا شاطر".

واليوم، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن سموتريتش قوله إن هناك تقدما في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، معربا عن أمله في بدأ العملية في الأسابيع القادمة حتى وإن كانت بوتيرة بطيئة.

وقال الوزير الإسرئيلي، إن الجيش سيحول غزة كلها إلى جباليا بعد عودته إلى القتال.