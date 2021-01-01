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برلماني مصري يهاجم سموتريتش: تهجير الفلسطينيين لن يمر إلا على جثث 110 ملايين مصري

الأحد 16 فبراير 2025 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلماني مصري يهاجم سموتريتش: تهجير الفلسطينيين لن يمر إلا على جثث 110 ملايين مصري



القاهرة/سما/

علق عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي أكد فيها وجود تقدم في خطة تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

وقال بكري، في منشور عبر منصة إكس اليوم الأحد: "وزير المالية الإسرائيلي يتوقع تنفيذ خطة تهجير سكان غزه إلى سيناء خلال أسابيع، مسكين لقد أدمن الهرتلة".

وأضاف البرلماني المصري: "اسمع يا هذا، خطة التهجير لن تنفذ إلا على جثة 110 ملايين مواطن. الأمن القومي المصري خط أحمر، ومصر التي دفعت عشرات الألوف من الشهداء، لن تقبل أبدا أن تكون طرفا في تصفية القضية الفلسطينية".

وواصل بكري مخاطبا سموتريتش: "العب غيرها يا شاطر".

واليوم، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن سموتريتش قوله إن هناك تقدما في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، معربا عن أمله في بدأ العملية في الأسابيع القادمة حتى وإن كانت بوتيرة بطيئة.

وقال الوزير الإسرئيلي، إن الجيش سيحول غزة كلها إلى جباليا بعد عودته إلى القتال.

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