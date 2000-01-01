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مصر تعلن بدء إرسال 2000 طبيب إلى غزة

الأحد 16 فبراير 2025 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



القاهرة/سما/

أعلن نقيب الأطباء في مصر أسامة عبد الحي أن النقابة تستعد لإرسال فريق طبي ثان إلى قطاع غزة من 16 طبيبا بتخصصات مختلفة حسب احتياجات القطاع.

وأوضح عبد الحي، في تصريحات تلفزيونية بقناة "القاهرة والناس"، أن الفريق الطبي سيضم تخصصات: جراحة وجراحة عظام وتخدير ورعاية مركزة، بحسب طلبات الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى انتظار إتمام الجهات المعنية في مصر للإجراءات لدخول الفريق الطبي،

وذكر أن هذا الفريق سيكون الثاني الذي يدخل القطاع من مصر، بعد إرسال فريق سابق يتواجد حاليا داخل غزة مكون من 9 أطباء، مشيرا إلى إعداد النقابة لفوج ثالث من الأطباء بعد إعداد قائمة تضم 2000 طبيب أكدوا استعدادهم لدخول غزة وتقديم الخدمة الطبية للمصابين والمرضى هناك.

ونوه بأن أفواج الأطباء ستدخل القطاع تباعا لضمان انتظام الخدمة الطبية، ولن يتم إدخال 2000 طبيب دفعة واحدة، مؤكدا أن إرسال الأطباء المصريين إلى غزة "جزء من الموقف الأصيل للدولة المصرية تجاه غزة".

وأضاف أن الفريق المصري المتواجد هناك حاليا يؤدي الخدمة في المستشفى الأوروبي، وتم إدخال معه أدوات ومستلزمات طبية لتقديم المساعدة الطبية هناك.

ووصف الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والمستشفيات وإيذاء الجرحى بـ"الهمجي"، مضيفا أن إسرائيل لم تحترم أية قوانين دولية في هجومها على القطاع.

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