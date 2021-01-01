نتنياهو: انهيار نظام الأسد جاء بعد إضعاف إسرائيل لمحور إيران في المنطقة

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن انهيار نظام بشار الأسد في سوريا جاء بعد إضعاف إسرائيل لمحور إيران في المنطقة، متعهدا "بإنهاء أنشطة إيران الإرهابية".



وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "وجهنا ضربة قاسية لمحور إيران في المنطقة"، مشيرا إلى أن إسرائيل "ستنهي المهمة المتعلقة بإيران وانشطتها الإرهابية".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن بلاده ستعمل "على ألا تكون سوريا وجهة عدائية جديدة لإسرائيل".

من جهته، قال روبيو: "يمكنكم الاعتماد علينا دائما، طالما أنا في وزارة الخارجية وترامب في البيت الأبيض"، مؤكدا على أن "إيران هي المصدر الوحيد لعدم الاستقرار في المنطقة. لن تمتلك القدرة النووية، وترامب كان واضحا في هذا الشأن".

وفي وقت سابق من أمس السبت، وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل، في أول محطة له ضمن جولة في الشرق الأوسط تشمل أيضا السعودية والإمارات.