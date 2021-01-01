وزراء خارجية "مجموعة السبع" يطالبون بعدم عودة حماس لحكم غزة

ميونخ/وكالات/

ناقش وزراء خارجية مجموعة السبع الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية، بما في ذلك إسرائيل وغزة ولبنان وسوريا وإيران، مؤكدين التزامهم بتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.

وبينما شدد البيان على أهمية تحقيق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، جددت المجموعة دعمها للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، بما في ذلك إطلاق سراح جميع المحتجزين وتوسيع المساعدات الإنسانية في غزة، معربين عن دعمهم المستمر للجهود التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وجدد الوزراء "إدانتهم القاطعة لحركة حماس"، مؤكدين "ضرورة عدم تمكينها من إعادة تسليح نفسها أو المشاركة في الحكم". كما أكدوا على ما قالوا إنه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بما يتماشى مع القانون الدولي".

سوريا ولبنان وإيران

ورحب وزراء مجموعة السبع بنتائج المؤتمر الدولي بشأن سوريا، والذي استضافته باريس، وجددوا التزامهم بدعم الشعب السوري، وتأييدهم لعملية انتقال سياسي شاملة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.

كما رحبوا بالتطورات الإيجابية في لبنان، بما في ذلك انتخاب الرئيس جوزاف عون، وتكليف نواف سلام برئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة، مؤكدين التزامهم باستقرار وسيادة ووحدة أراضي كل من سوريا ولبنان.

وأدان بيان مجموعة السبع ما وصفه بـ"الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران"، بما في ذلك تعزيزها لبرنامج تخصيب اليورانيوم من دون مبرر مدني واضح، ودعمها للجماعات المسلحة و"التنظيمات الإرهابية" في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، وانتشارها للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، و"انتهاكاتها لحقوق الإنسان الأساسية".