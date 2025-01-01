"هاليفي" يتوجه إلى واشنطن "لبحث قضايا إستراتيجية"

القدس المحتلة/سما/

يعتزم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، التوجه الليلة إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أياىم، حيث من المقرر أن يلتقي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، وقائد القيادة المركزية (سنتكوم)، وكبار المسؤولين العسكريين الأميركيين.

ووفقًا للبيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن الزيارة ستركز على "مناقشة قضايا إستراتيجية وعملياتية"، فيما سيتولى نائب رئيس الأركان، اللواء أمير برعام، إدارة مهام رئيس الأركان خلال فترة الزيارة.

كما سيتناول هليفي خلال اجتماعاته "سبل تعزيز التعاون العسكري"، مشيدًا بـ"الدعم الأميركي والتنسيق العسكري الوثيق" خلال حرب الإبادة على غزة، حيث وصف البيان التعاون خلال تلك الفترة بأنه كان "استثنائيًا".