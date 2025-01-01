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الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على الأغذية الأمريكية

الأحد 16 فبراير 2025 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على الأغذية الأمريكية



لندن /وكالات/

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على استيراد عدد من المنتجات الأمريكية التي تحتوي على مبيدات حشرية محظورة في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين أوروبيين"بروكسل تريد حظر المنتجات الزراعية التي تحتوي على مبيدات حشرية محظورة.. الاتحاد الأوروبي يريد منع استيراد منتجات معينة مصنوعة وفقًا لمعايير مختلفة لحماية مزارعيه، وهو ما يعكس سياسة التجارة "الثنائية" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ستوافق المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل على دراسة إمكانية فرض قيود على الواردات... قد تشمل الأهداف الأولى المحاصيل الأمريكية مثل فول الصويا، والتي تزرع باستخدام مبيدات حشرية محظورة على المزارعين الأوروبيين".

وقال ترامب في وقت سابق إنه سيفرض رسوما جمركية على واردات السلع الأوروبية لأن بروكسل تعامل واشنطن "بشكل سيئ".

بدوره صرح ممثل المفوضية الأوروبية في وقت لاحق لوكالة "نوفوستي" تعليقا على تصريحات ترامب، بأن الاتحاد الأوروبي ليس لديه معلومات بشأن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على السلع الأوروبية، لكنه مستعد "للرد بشكل حاسم" إذا تم فرضها.

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