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الحكم على طفل مقدسي بالسجن 18عاما وغرامة مالية بتهمة قتل جندي..

الأحد 16 فبراير 2025 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم على طفل مقدسي بالسجن 18عاما وغرامة مالية بتهمة قتل جندي..



القدس المحتلة/سما/

أصدرت المحكمة المركزية في مدينة القدس، اليوم الأحد، حكما على الطفل محمد الزلباني بالسجن الفعلي لمدة 18 عاما وغرامة مالية "تعويض" بقيمة ربع مليون شيكل.

وأدانت المحكمة المركزية الطفل الزلباني بالتسبب بمقتل جندي على حاجز مخيم شعفاط في القدس شهر شباط /فبراير عام 2023، حيث حاول الطفل تنفيذ عملية طعن في داخل الحافلة على حاجز المخيم، فقام الحارس الذي يرافق الجندي بإطلاق النار مما أدى الى مقتل الجندي برصاص زميله.

واعتقلت القوات الزلباني من الحافلة وكان يبلغ حينها 13 عاما، وتعرض لتحقيقات قاسية ثم حول الى معهد داخلي "مؤسسة داخلية في يركا" في الداخل الفلسطيني، لصغر سنه، وعرض على المحكمة عدة مرات حتى صدر الحكم اليوم.

وأوضحت عائلة الطفل الزلباني أن نجلها محمد نقل قبل أسبوعين الى سجن الدامون.

وفجر الاحتلال منزل عائلته شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2023، ولاحقت سلطات الاحتلال العائلة بالاعتقال والتوقيف والاستدعاءات المتكررة.

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