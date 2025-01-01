الإعلام الحكومي: رفض إسرائيل إدخال البيوت المتنقلة لغزة تنصّل واضح من التزاماتها

غزة/سما/

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف إن رفض إسرائيل إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة تنصل واضح من التزاماتها التي وقعت عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد معروف أن هذا الرفض يمثل "إعلانا صريحا" بإفشال الاتفاق، مشيرا إلى أن المقاومة أكدت التزامها بتعهداتها طالما التزم إسرائيل ببنود الاتفاق.

وأضاف أن هذا الموقف الإسرائيلي "يكشف للعالم أجمع من هو الطرف المعطل للاتفاق"، داعيا الوسطاء والضامنين إلى التدخل العاجل والضغط على إسرائيل للإيفاء بالتزاماته.

وأشار معروف إلى أن الأوضاع الحياتية الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة جراء حرب الإبادة والمعاناة الإنسانية التي يواجهونها "لا تحتمل المماطلة أو التنصل من إدخال مستلزمات الإيواء والاحتياجات الإنسانية العاجلة".

وطالب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي الوسطاء والمجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياتهم والاستجابة الفورية للأولويات الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة "وضع حد لمعاناة 2.4 مليون إنسان داخل القطاع".

ودعا إلى الضغط على إسرائيل لإلزامه بالوفاء بتعهداته ووقف "التلذذ بمعاناة الشعب الفلسطيني".