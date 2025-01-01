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ربط متفجرات حول عنقه ثم أعدمه.. تفاصيل جريمة مروعة ارتكبها ضابط في الجيش الإسرائيلي بحق مسن خلال حرب غزة

الأحد 16 فبراير 2025 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ربط متفجرات حول عنقه ثم أعدمه.. تفاصيل جريمة مروعة ارتكبها ضابط في الجيش الإسرائيلي بحق مسن خلال حرب غزة



القدس المحتلة/سما/

كشف تحقيق إسرائيلي، اليوم، عن جريمة ارتكبها ضابط من “لواء هناحل” ضد مسن فلسطيني خلال حرب الإبادة على غزة.
وبيّن تحقيق لموقع “همكوم” العبري، أن ضابط كبير في جيش الاحتلال من (لواء هناحل) ربط سلسلة متفجّرات حول عنق مسنّ غزّي يبلغ من العمر 80 عامًا، وأجبره على الدخول إلى منازل في حيّ الزيتون لفحصها وتطهيرها من المخاطر لمدة 8 ساعات!”.
وقال التحقيق: “بعد إتمام المهمة وإخراجه من الحيّ، قُتل برصاص (الجيش) برفقة زوجته، مشيراً إلى أن هذه الأحداث وقعت في شهر مايو/أيار الماضي”.
من ناحيته، زعم جيش الاحتلال، أنه لا علم لديه بهذه الواقعة، وفي حال حصوله على معلومات إضافية سيفحص الأمر.
وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين المقاومة و”إسرائيل”، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

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