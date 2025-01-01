طقس فلسطين : أجواء باردة وانخفاض على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون اليوم، اليوم الأحد، غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية، باردا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وشديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار فوق بعض المناطق الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات، وتشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة الشرقية.