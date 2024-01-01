الاعلام العبري : نتنياهو يرفض تنفيذ "الشق الإنساني" من اتفاق غزة

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض تنفيذ "الشق الإنساني" في اتفاق غزة.

وقالت قناة كان العبرية يوم الأحد، أنه في ختام جلسة التشاور الأمنية المصغرة مساء أمس السبت، لم يوافق نتنياهو على إدخال كرافانات وآليات هندسية إلى قطاع غزة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه بشأن إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار ينص بوضوح على إدخال الكرافانات إلى قطاع غزة، وسيتم السماح بإدخال الإمدادات والمعدات اللازمة لإقامة أماكن إيواء، بما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة (كرافانات).

هجوم سموتريتش

من جهته اعتبر وزير المالية بحكومة دولة الاحتلال الفاشي بتسلئيل سموتريتش، أن الصفقة المطروحة "سيئة"، قائلاً: "لا يمكننا قبول هذه الصفقة لأنها لا تتماشى مع مصالحنا الوطنية".

وأعرب عن أمله في أن يكون وقف الحرب مؤقتاً، مؤكدًا أنه لا بد من العودة للقتال لاستعادة الأمن والمصالح الإسرائيلية.

وفي انتقاد مباشر لنتنياهو، قال سموتريتش إنه "أخطأ" بعدم الانضمام إلى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعادة جميع الإسرائيليين الأسرى في الأحداث الأخيرة. وأكد سموتريتش أن "الإصرار على الموقف الصحيح يجب أن يكون الأولوية، ولا ينبغي التنازل عن مصلحة الإسرائيليين".

كما وطالب عضو الكنيست يتسحاك كرويزر، بوقف تمرير المساعدات الإنسانية فورًا إلى غزة، واحتلال المنطقة وتنفيذ خطة التهجير..