  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الاعلام العبري : نتنياهو يرفض تنفيذ "الشق الإنساني" من اتفاق غزة

الأحد 16 فبراير 2025 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري : نتنياهو يرفض تنفيذ "الشق الإنساني" من اتفاق غزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض تنفيذ "الشق الإنساني" في اتفاق غزة.

وقالت قناة كان العبرية يوم الأحد، أنه في ختام جلسة التشاور الأمنية المصغرة مساء أمس السبت، لم يوافق نتنياهو على إدخال كرافانات وآليات هندسية إلى قطاع غزة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه بشأن إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار ينص بوضوح على إدخال الكرافانات إلى قطاع غزة، وسيتم السماح بإدخال الإمدادات والمعدات اللازمة لإقامة أماكن إيواء، بما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة (كرافانات).

هجوم سموتريتش

من جهته اعتبر وزير المالية بحكومة دولة الاحتلال الفاشي بتسلئيل سموتريتش، أن الصفقة المطروحة "سيئة"، قائلاً: "لا يمكننا قبول هذه الصفقة لأنها لا تتماشى مع مصالحنا الوطنية".

وأعرب عن أمله في أن يكون وقف الحرب مؤقتاً، مؤكدًا أنه لا بد من العودة للقتال لاستعادة الأمن والمصالح الإسرائيلية.

وفي انتقاد مباشر لنتنياهو، قال سموتريتش إنه "أخطأ" بعدم الانضمام إلى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعادة جميع الإسرائيليين الأسرى في الأحداث الأخيرة. وأكد سموتريتش أن "الإصرار على الموقف الصحيح يجب أن يكون الأولوية، ولا ينبغي التنازل عن مصلحة الإسرائيليين".

كما وطالب عضو الكنيست يتسحاك كرويزر، بوقف تمرير المساعدات الإنسانية فورًا إلى غزة، واحتلال المنطقة وتنفيذ خطة التهجير..

الأكثر قراءة اليوم

مصدر مصري مطلع يعلن موقف حماس من الإدارة في غزة خلال الفترة القادمة

أزمة في إسرائيل بسبب قمصان الأسرى الفلسطينيين و"حماس" تعلق (صور)

"حماس" توجه رسالة رمزية لترامب (صور)

قرقاش يعلق على دعوة أبو الغيط حركة "حماس" إلى التنحي عن إدارة غزة

هدية غير متوقعة من "القسام" لطفلة رهينة إسرائيلي ستفرج عنه اليوم (صورة)

حماس ترفض المشاركة في ادارة غزة..مصدر مصري: اتصالات مكثفة لتشكيل لجنة للإشراف على إغاثة وإعادة إعمار غزة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتحدث عن إعداد “خطط للهجوم” فيما يجري تبادل الرهائن والمعتقلين

الأخبار الرئيسية

IMG_8539

ربط متفجرات حول عنقه ثم أعدمه.. تفاصيل جريمة مروعة ارتكبها ضابط في الجيش الإسرائيلي بحق مسن خلال حرب غزة

اليوم 28 من وقف إطلاق النار: خروقات إسرائيلية وشهداء في رفح ولا تغيير في عمل المعابر

8

تفاعل واسع حول أعلام منصة تسليم الأسرى في غزة

safqa-Sasha-Alexander-Troufanov-talking-stage-730x438

الكرملين يشكر حماس على الإفراج عن الأسير ألكسندر تورفانوف

67b0a8fe42360431d870d179

مصدر مصري مطلع يعلن موقف حماس من الإدارة في غزة خلال الفترة القادمة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية