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الاحتلال الإسرائيلي: شحنة القنابل الثقيلة وصلت إلى اسرائيل قادمة من امريكا

الأحد 16 فبراير 2025 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الإسرائيلي: شحنة القنابل الثقيلة وصلت إلى اسرائيل قادمة من امريكا



القدس المحتلة/سما/

اعلنت وزارة الجيش الإسرائيلي ان شحنة القنابل الجوية الثقيلة التي أفرجت عنها الإدارة الأمريكية وصلت إلى إسرائي.

وقالت الوزارة ان السفينة رست التي تحمل ذخائر ثقيلة من طراز "MK-84" وتم تفريغها في ميناء أسدود.

وتابعت "تم تحميل الذخائر على عشرات الشاحنات التابعة لوحدة النقل في الجيش الإسرائيلي، ونُقلت إلى قواعد سلاح الجو.

وتُواصل سلطات الاحتلال بتزويد الجيش الإسرائيلي بالذخائر، حتى الآن، وصلت إلى إسرائيل أكثر من 76,000 طن من المعدات العسكرية عبر 678 رحلة جوية و129 رحلة بحرية، وتُعد هذه الجسر الجوي والبحري الأكبر في تاريخ إسرائيل.

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