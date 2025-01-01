اليوم 28 من وقف إطلاق النار: خروقات إسرائيلية وشهداء في رفح ولا تغيير في عمل المعابر

غزة /سما/

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خروقاتها في اليوم ال ٢٨ لوقف إطلاق النار.

وقصف جيش الاحتلال عناصر من داخلية غزة شرق رفح ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فيما استشهد مواطن رابع في منطقة الشوكة شرق المدينة ايضا.

ووصل مشفى العودة بالنصيرات إصابتان لطفل وشاب جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت جرافة في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.

كما أطلق جيش الاحتلال النيران جنوب مدينة رفح جنوب القطاع وشرق خان يونس .

وتقدمت آليات عسكرية إسرائيلية في حي السلام برفح صباح اليوم الأحد وسط إطلاق نار مكثف.

وشاركت الزوارق الحربية الاسرائيلية في إطلاق النار على اكثر من نقطة جنوب القطاع.

وغادرت الدفعة الثالثة عشر من المرضى قطاع غزة لتلقي العلاج .

واشارت الصحة بغزة مجددا ان الأعداد التي تغادر القطاع أقل بكثير من المتفق عليه.

وفي سياق متصل لم تسمح إسرائيل حتى الساعة منازل متنقلة حسب ما يقضى الاتفاق فيما يكثف الوسطاء جهودهم لحث إسرائيل على بدء مفاوضات المرحلة الثانية.