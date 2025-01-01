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"الجامعة العربية" من أمام معبر رفح: وتيرة دخول المساعدات ليست مقبولة

السبت 15 فبراير 2025 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجامعة العربية" من أمام معبر رفح: وتيرة دخول المساعدات ليست مقبولة



القاهرة/سما/

وصف الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، السبت، وتيرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة بأنها "ليست مقبولة إنسانيا وأخلاقيا"، داعيا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح الحدودي من الجانب المصري، بحضور وفد من الجامعة العربية، بحسب ما بثت قناة القاهرة الإخبارية.

وقال زكي إن "وتيرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة ليست مقبولة إنسانيا وأخلاقيا".

ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات.

وتدخل المساعدات بكميات كبيرة من الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة، وتمر من معبري العوجة، وكرم أبو سالم الذي يقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

واشتكت حركة حماس مرارا تعطيل إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، لا سيما المرتبطة بالإيواء.

والخميس، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن "إسرائيل تتنصل من السماح بإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى القطاع، منتهكة بذلك اتفاق وقف إطلاق النار".

وإلى جانب الوفد المصري، زار وفد أوروبي، السبت، معبر رفح المصري لتفقد المساعدات والمعدات الثقيلة والمنازل الجاهزة (الكرفانات) المصطفة استعدادًا لدخول قطاع غزة.

وضم الوفد رئيسة بعثة الاتحاد لدى مصر أنجيلنا آيخهورست.

ووصل الوفد إلى مدينة العريش ومعبر رفح البري من الجانب المصري، لتفقد جهود تقديم المساعدات لغزة واستقبال المصابين، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

والاثنين الماضي، أعلنت حماس تجميد إطلاق سراح أسرى إسرائيليين مقرر الإفراج عنهم السبت، لحين وقف انتهاكات تل أبيب، والتزامها بأثر رجعي بالبرتوكول الإنساني للاتفاق، قبل أن يعلن مصدر مصري توصل القاهرة والدوحة إلى اتفاق بين الطرفين بالالتزام باستكمال الهدنة بينهما.

#رفح #غزة #الاحتلال #اسرائيل #المساعدات

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