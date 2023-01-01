إصابة إسرائيلييْن بعملية طعن بالعاصمة اليونانية أثينا

أثينا/سما/

أفدت القناة الـ 12 الإسرائيلية بتعرض إسرائيليين لعملية طعن في حي إرمو بالعاصمة اليونانية أثينا، حيث تم القبض على أحد المهاجمين. ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، تعرض زوجان إسرائيليان للهجوم أثناء مغادرتهما مطعمًا في أثينا مساء الجمعة.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن الزوجين كانا في طريقهما إلى الفندق عندما تعرضا للاعتداء.

وأبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالحادث، مشيرة إلى أن الضحايا لم يحتاجوا إلى دخول المستشفى نتيجة الهجوم، وفقًا لما نقلته قناة "كان".

وجاء هذا الحادث في سياق تصاعد هجرة الإسرائيليين إلى الخارج، وخاصة إلى اليونان، منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن أعداد الإسرائيليين الذين فروا من البلاد واستقروا بشكل دائم في اليونان قد زادت بشكل ملحوظ بعد الحرب.

ووفقًا لتقارير إعلامية، ازداد اهتمام العائلات الإسرائيلية بشراء العقارات في دول أوروبية، وخاصة اليونان، حيث ارتفع عدد المهاجرين الإسرائيليين إلى اليونان بشكل كبير منذ بدء العدوان على غزة.

ونقلت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية عن وسيط عقاري إسرائيلي يدعى "درور روفمان" قوله إن مكتبه يشهد باستمرار توافد إسرائيليين يبحثون عن عقارات للتملك بقصد الإقامة الدائمة.

وأكد روفمان أن موجة الهجرة إلى أثينا توسعت بشكل كبير بعد العدوان على غزة، مشيرًا إلى أن مناطق مثل "كيبيسيا وغليفادا" شهدت أيضًا زيادة ملحوظة في أعداد العائلات الإسرائيلية، حيث يمكن رؤية مئات العائلات في شمال أثينا، بالإضافة إلى انتشار أطفال إسرائيليين في رياض الأطفال والمدارس المحلية.

وأشار التقرير إلى أن غالبية الإسرائيليين الذين انتقلوا للعيش في اليونان ليس لديهم نية للعودة إلى الاحتلال الإسرائيلي.