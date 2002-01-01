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المقاومة تحرر "الأسير المقعد" منصور موقدة.. 23 عاما من العذاب

السبت 15 فبراير 2025 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة تحرر "الأسير المقعد" منصور موقدة.. 23 عاما من العذاب



غزة/سما/

تحرر اليوم السبت في صفقة تبادل الأسرى، الأسير منصور موقدة، الذي قضى 23 سنة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ومنصور موقدة عُرف بأنه واحد من أكثر الأسرى معاناة خلال السنوات الماضية، بسبب معاناته من شلل نصفي منذ لحظة اعتقاله في العام 2002.

وينحدر موقدة من بلدة الزاوية غرب سلفيت، وهو محكوم بالسجن المؤبد عدة مرات، وكان قد اعتقل قبل 23 سنة بعدما اشتبك مع قوات الاحتلال لساعات في بلدة سينريا في قلقيلية، وأصيب إصابات بليغة، تسببت بإصابته بشلل نصفي حيث يعتمد على الحركة بواسطة كرسي متحرك.

وخلال فترات سجنه، خضع موقدة لعدة عمليات، خلالها تم زراعة معدة بلاستيكية له، كما أنّ أجزاءً من أمعائه خارج جسده، إلى جانب معاناته من آلام دائمة في كافة أنحاء جسده.

وواجه الأسير موقدة (55 عاما) منذ يوم اعتقاله جرائم طبية ممنهجة تندرج ضمن إطار عمليات (القتل البطيء)، التي يواجهها المئات من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

وفقد موقدة والديه خلال فترة اعتقاله، وحُرم من وداعهما، إلا أنه سيعانق زوجته وأبناءه الأربعة أخيرا بعد حرمان طويل.

 وتحرر موقدة ضمن الدفعة السادسة، التي شملت الإفراج عن 369 أسيرًا، منهم 333 من غزة، ممن اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إضافة إلى 36 من أسرى المؤبدات.

وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

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