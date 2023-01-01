أسرى محررون يحرقون قمصانا أجبرهم الاحتلال على ارتدائها (شاهد)

غزة/سما/

قام الأسرى الفلسطينيون المحررون، السبت، بخلع الملابس التي أجبرهم جنود الاحتلال الإسرائيلي على ارتدائها وأحرقوها في ساحة المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس جنوبي غزة.



وأقدم الأسرى بعد الإفراج عنهم ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، على إحراق القمصان التي كتب عليها "لا ننسى ولا نغفر" مع شعار نجمة داوود، وذلك في ساحة المستشفى الأوروربي.



وقالت حماس في بيان: "ندين جريمة الاحتلال بوضع شعارات عنصرية على ظهور أسرانا الأبطال، ومعاملتهم بقسوة وعنف، في انتهاك فاضح للقوانين والأعراف الإنسانية، في مقابل التزام المقاومة الثابت بالقيم الأخلاقية في معاملة أسرى العدو".



وبعدما أجبرت الأسرى على ارتداء تلك القمصان، التقطت مصلحة السجون صورا لهم بشكل مهين من ظهورهم بعدما أُجبروا على الجثو على ركبهم وإنزال رؤوسهم للأسفل، بينما جرى تصوير لقطات أخرى من داخل ساحة أحد السجون الإسرائيلية حيث كان الأسرى يصطفون في طوابير وهم محاطون بالأسلاك الشائكة.



يأتي ذلك في وقت يتم فيه تسليم الأسرى الإسرائيليين بغزة للصليب الأحمر وهم يحملون الهدايا وبملابس نظيفة ومرتبة.



وتحرر الأسرى ضمن الدفعة السادسة، التي شملت الإفراج عن 369 أسيرًا، منهم 333 من غزة، ممن اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إضافة إلى 36 من أسرى المؤبدات.









