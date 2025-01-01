"القسام" ترفع صور قادتها الراحلين على منصة الإفراج عن الأسرى

غزة/سما/

علقت "كتائب القسام" صورا على منصة الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في خان يونس، بينها صور لقادتها.

وضمت الصورة قائد هيئة أركان "القسام" محمد الضيف، وقائد لواء خان يونس رافع سلامة، ونائب ركن الاستخبارات شادي بارود، وقائد الكتيبة الغربية للواء خان يونس تيسير المباشر، وهي الكتيبة التي اقتحمت موقع "ريعيم" في السابع من أكتوبر.

كما ضمت الصورة قائد كتيبة الملفات مدحت المباشر، وأحد مؤسسي دائرة التصنيع العسكري بالقسام، علي رضوان، والأسير المحرر بصفقة وفاء الأحرار مصطفى الأسطل، ومسؤول سلاح الطيران المسير بالقسام سامر أبو دقة.

ومن المنتظر أن تفرج حركة "حماس"، اليوم السبت، ضمن صفقة وقف إطلاق النار عن 3 رهائن، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف، والإسرائيلي يائيرهورن.

يذكرأنه منذ بدء تطبيق وقف إطلاق الناربين إسرائيل و"حماس" في 19 يناير الماضي، أجرى الجانبان 5 عمليات تبادل أسرى.