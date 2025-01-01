  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"القسام" ترفع صور قادتها الراحلين على منصة الإفراج عن الأسرى

السبت 15 فبراير 2025 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" ترفع صور قادتها الراحلين على منصة الإفراج عن الأسرى



غزة/سما/

علقت "كتائب القسام" صورا على منصة الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في خان يونس، بينها صور لقادتها.

وضمت الصورة قائد هيئة أركان "القسام" محمد الضيف، وقائد لواء خان يونس رافع سلامة، ونائب ركن الاستخبارات شادي بارود، وقائد الكتيبة الغربية للواء خان يونس تيسير المباشر، وهي الكتيبة التي اقتحمت موقع "ريعيم" في السابع من أكتوبر.

كما ضمت الصورة قائد كتيبة الملفات مدحت المباشر، وأحد مؤسسي دائرة التصنيع العسكري بالقسام، علي رضوان، والأسير المحرر بصفقة وفاء الأحرار مصطفى الأسطل، ومسؤول سلاح الطيران المسير بالقسام سامر أبو دقة.

ومن المنتظر أن تفرج حركة "حماس"، اليوم السبت، ضمن صفقة وقف إطلاق النار عن 3 رهائن، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف، والإسرائيلي يائيرهورن.

يذكرأنه منذ بدء تطبيق وقف إطلاق الناربين إسرائيل و"حماس" في 19 يناير الماضي، أجرى الجانبان 5 عمليات تبادل أسرى.

الأكثر قراءة اليوم

غزة : صندوق إعمار عربي... و«حماس» خارج السلطة

ترامب يهدد : سأتخذ موقفا صارمًا بشأن قطاع غزة غدًا السبت وغير متأكد مما ستفعله إسرائيل

يصطاد السمك ويأكل الموز.. سرايا القدس تعرض مشاهد للأسير تروفانوف على شاطئ غزة

حماس ترفض المشاركة في ادارة غزة..مصدر مصري: اتصالات مكثفة لتشكيل لجنة للإشراف على إغاثة وإعادة إعمار غزة

مركزية "فتح": سنتصدى بحزم للمحاولات المشبوهة للنيل من وحدانية التمثيل الفلسطيني

دعوات عربية لتنحي «حماس»... هل تكون حلاً لأزمة غزة؟

القسام وسرايا القدس تسلمان 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي في خانيونس..

الأخبار الرئيسية

8

تفاعل واسع حول أعلام منصة تسليم الأسرى في غزة

safqa-Sasha-Alexander-Troufanov-talking-stage-730x438

الكرملين يشكر حماس على الإفراج عن الأسير ألكسندر تورفانوف

67b0a8fe42360431d870d179

مصدر مصري مطلع يعلن موقف حماس من الإدارة في غزة خلال الفترة القادمة

67b08c624c59b724e1212982

أزمة في إسرائيل بسبب قمصان الأسرى الفلسطينيين و"حماس" تعلق (صور)

67b051144236043aee7fc9f4

"حماس" توجه رسالة رمزية لترامب (صور)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية