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إصابة 4 فلسطينيين في هجوم شنّه المستوطنون قرب بيت لحم

السبت 15 فبراير 2025 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 4 فلسطينيين في هجوم شنّه المستوطنون قرب بيت لحم



بيت لحم/سما/

هاجم نحو 40 مستوطنا عائلة فلسطينية بالقرب من بيت لحم في الضفة الغربية، مما أسفر عن إصابة 4 من أفرادها.


وحسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن المستوطنين الذين جاءوا من مستوطنة غير قانونية، استخدموا الكلاب والعصي ورذاذ الفلفل في الهجوم، مشيرة إلى أنه لم يتم اعتقال أي منهم.

وقالت مصادر فلسطينية إن 15 من الأغنام تعرضت للتسمم أثناء الهجوم. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن 15 من أفراد عائلة أصيبوا بجروح، خمسة منهم نقلوا إلى المستشفى.

وأشارت أيضا إلى أن المهاجمين أحرقوا سيارتين، وخربوا العديد من السيارات الأخرى، وألحقوا أضرارا بألواح الطاقة الشمسية والخيام في المنطقة.

وجاء الهجوم وسط عنف متزايد من المستوطنين اليهود ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة.

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