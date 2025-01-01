الصفدي: الفلسطينيون لا يريدون القدوم إلى الأردن ونحن لا نريدهم أن يأتوا..

عمان/سما/

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي العمل على مقترح عربي يقوم على إعادة إعمار قطاع غزة من دون تهجير أهلها.



وقال الصفدي خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن: "تحقيق السلام الدائم والعادل يتحقق بإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني".



وشدد الصفدي خلال الجلسة على أن الفلسطينيين متعلقون بأرضهم ولا يرغبون بمغادرتها، ويريدون السلام والعيش بأرضهم.

وقال الصفدي "لكي أعطيكم إجابة لا لبس فيها، 35 بالمئة من سكاننا هم لاجئون. لا يمكننا تحمل المزيد ولا يمكن أن يأتي فلسطينيون (آخرون) إلى الأردن. إنهم لا يريدون القدوم إلى الأردن ونحن لا نريدهم أن يأتوا إلى الأردن".

وكان الصفدي قد أجرى محادثات مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو فشدد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة.

وأعاد الصفدي التذكير بالمبادرة العربية للسلام، مؤكدا على حق الفلسطينيين بدولتهم المستقلة.

وشدد على أن الأردن يقوم بكل ما يستطيع لأجل فلسطين.