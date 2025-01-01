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مصر: حريصون على تنفيذ اتفاق غزة كاملا وإعادة الإعمار دون تهجير

السبت 15 فبراير 2025 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: حريصون على تنفيذ اتفاق غزة كاملا وإعادة الإعمار دون تهجير



القاهرة/سما/

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، حرص بلاده على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، واعتزامها تقديم تصور شامل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

واستعرض عبد العاطي، خلال لقاء جانبي مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم الجمعة على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، جهود بلاده في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذه بالكامل بمراحله الثلاث، بالإضافة إلى خطط إعادة الإعمار.

وكانت مصر قد أكدت عزمها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة بصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب، وذلك ردا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير الفلسطينيين بداعي إعمار القطاع.

وبحسب بيان للخارجية المصرية اليوم، فإن رئيس المجلس الأوروبي ثمن "الدور المحوري لمصر في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط"، مؤكدا أن مصر تعد شريكا هاما للاتحاد الأوروبي.

وأشاد عبد العاطى بالتطورات التي تشهدها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ صدور الإعلان المشترك لترفيع علاقات الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والأهمية التي توليها مصر لتنفيذ كل محاور الشراكة الاستراتيجية التنفيذ الكامل.

ورحب الوزير بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر، مشيرا إلى التطلع لدعم رئيس المجلس الأوروبي لسرعة اعتماد الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.

#مصر

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