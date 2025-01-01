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"الهلال الأحمر" ينقل 4 أسرى فلسطينيين محررين إلى المشفى

السبت 15 فبراير 2025 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الهلال الأحمر" ينقل 4 أسرى فلسطينيين محررين إلى المشفى



غزة/سما/

أكدت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعمل على نقل أربعة أسرى فلسطينيين محررين من موقع الاستقبال إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.


وأكدت الجمعية أنها تبذل قصارى جهودها لتقديم الرعاية الصحية والدعم اللازم لهم، مشددة على أهمية توفير كافة سبل الدعم للأسرى الذين تم الإفراج عنهم حديثا.

أفادت مراسلتنا اليوم ببدء إفراج إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر في إطار الدفعة السادسة من تبادل الأسرى بين "حماس" وتل أبيب.

ودفعة اليوم السبت من الأسرى الفلسطينيين هي الأكبر حتى الآن في إطار الدفعة السادسة من اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، حيث شملت 36 فلسطينيا من المحكومين بالمؤبد، و333 ممن اعتلقتهم بعد السابع من اكتوبر في قطاع غزة. فيما سيتم إبعاد 24 منهم المحكومين مؤبد إلى خارج القطاع.

في غضون ذلك، أفرجت "حماس" عن 3 رهائن، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن، حيث سلمتهم للصليب الأحمر.

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