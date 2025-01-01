تفاعل واسع حول أعلام منصة تسليم الأسرى في غزة

وحظي وجود العلم المصري في منتصف مشهد تسليم الأسرى بتداول واسع بين المدونين، ودعا البعض للعودة إلى التاريخ لاستحضار المواقف المصرية ومشاهد مماثلة إبان الحرب بين مصر مع إسرائيل.

وسلمت حركة حماس اليوم السبت، 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر وهي الدفعة السادسة لعملية التبادل مع إسرائيل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.، والأسرى المفرج عنهم اليوم، هم: الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن.

وعلق أحد المدونين على المشهد قائلا إن وجود "علم مصر في منتصف خلفية المنصة وبجانبه الأعلام العربية دلالات مهمة في تسليم الأسرى"، فيما اعتبر البعض أن الأمر بمثابة رسالة تُؤكد وحدة الصف العربي لرفض التهجير.

واعتبر "إسلام" أن اهتمام الفصائل الفلسطينية بمثل هذه التفاصيل أمر "مبهر"، وقال: "المسؤوليين عن الحاجات دي مبهر الصراحة، علم مصر موجود والسعودية وكام دولة".

فيما استدعى معلق باسم "آمن" مشاهد من الماضي، وقال إن "الأسير الإسرائيلي بيتسلم قدام علم مصر، نفس المشهد من خمسين سنة وعلم مصر في الخلفية أثناء استسلام ضباط إسرائيليين للجيش المصري".

وركز بعض المدونين على أن جميع الأعلام التي حملتها خلفية المنصة هي أعلام عربية، وقال أحد المدونين، إن "في الصورة يظهر مقاتلون يحملون أعلام الدول العربية واضحة مثل علم مصر والسعودية فقط دون وجود لعلم إيران، هذه الإشارات والصورة لا يلتفت إليها المحرضون".

سلط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الضوء على عدة رسائل وجهتها الفصائل الفلسطينية خلال عملية التسليم اليوم، منها الشعارات التي حملتها اللافتات مثل "نحن الجنود يا قدس فأشهدي" و"لا هجرة إلا للقدس" باللغات العربية والعبرية والإنجليزية.