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الجيش الإسرائيلي يعلن استلام الرهائن المحررين من الصليب الأحمر

السبت 15 فبراير 2025 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن استلام الرهائن المحررين من الصليب الأحمر



القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم السبت نقلا عن الصليب الأحمر أنه تم تسليم ثلاثة رهائن إلى قوة من الجيش والشاباك داخل قطاع غزة.


ووفقا للمعلومات التي نقلها الصليب الأحمر، فإن الرهائن الثلاثة باتوا الآن في طريقهم إلى إسرائيل تحت مرافقة وحدة خاصة من جيش الإسرائيلي والشاباك.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي فمن المقرر أن يخضع الرهائن المحررون لفحص طبي أولي فور وصولهم إلى إسرائيل، وذلك لضمان تقييم حالتهم الصحية.

وفي هذه الأثناء، أعرب قادة وجنود الجيش الإسرائيلي عن تحيتهم ودعمهم للرهئن المحررين، معبرين عن احتضانهم لهم خلالة عودتهم إلى إسرائيل.

وأفرجت "حماس" عن 3 رهائن، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن، حيث سلمتهم للصليب الأحمر ضمن سادس عملية تبادل أسرى منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي.

وبموجب شروط الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 33 رهينة محتجزين في غزة بحلول بداية مارس، مقابل 1900 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل، فيما تم حتى الآن الإفراج عن 16 رهينة إسرائيليا و765 معتقلا فلسطينيا.

وكان ترامب قد تعهد بفتح أبواب الجحيم على غزة، إذا لم تفرج "حماس" عن جميع الأسرى الإسرائيليين لديها بحلول الساعة 12 من مساء اليوم السبت.

#الجيش الإسرائيلي #الصليب الاحمر

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