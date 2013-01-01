وزير الخارجية المصري السابق يكشف كيف رد على تهديد أوباما (فيديو)

القاهرة/سما/

قال وزير خارجية مصر السابق نبيل فهمي، إن إنهاء مصر لحالة التعاون مع الولايات المتحدة والتحول من كونها حليفا، لن يكون حلا للخلافات لكن قد يكون تكتيكا مقبولا للتوصل إلى حلول مرضية.



وحكى وزير الخارجية السابق الذي شغل المنصب عقب الإطاحة بجماعة الإخوان في مصر عام 2013، موقفا مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي أخبره بنيته تأجيل تسليم 6 طائرات أباتشي لمصر بسبب ما وصفه بالاضطرابات وقتها وطريقة التعامل مع الجماعة وإزاحتها من الحكم.

وذكر فهمي، أنه التقى أوباما على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2013، وأخبره الرئيس الأمريكي السابق بأنه سيعلن تأجيل تسليم طائرات الأباتشي، ليرد عليه الوزير بأنه قرار خاطئ وأن مصر ستجد بديلا آخرا، لأن الطائرات تدعم قدرات التعامل مع الإرهاب وليست موجهة ضد المدنيين.

وتابع: "قلت له إن مصر ستحصل على طائرات من مكان آخر.. وبعد إعلانه القرار تحدثت لوسائل الإعلام وقلت إننا سنشتري طائرات أخرى"، مشيرا إلى أنه كان يجب الرد والتأكيد على أن هناك ثمن.

وأشار إلى توجه مصر بعد ذلك لتنويع مصادر سلاحها وشراء احتياجاتها من عدة دول مثل فرنسا والصين وروسيا، مؤكدا أن الاعتماد على طرف واحد أكثر من اللازم شيء خطير، ويجب أن تكون هناك خيارات بديلة.

ونوه بأن استعدادات الجيش المصري الحالية هي رسالة للطرف الآخر ووسيلة ضغط سياسية باستعداد مصر لأية تطورات في حالة تجاوز الطرف الآخر، وبالتوازي يجري طرح سيناريو بديل لمقترح تهجير الفلسطينيين، ليجري التباحث حولها، مع تأكيد موقف مصر بأنه لا تخضع للابتزاز ولا تسمح بتصفية القضية الفلسطينية.