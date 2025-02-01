  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"كتائب القسام" تسلم الرهائن الإسرائيليين للصليب الأحمر (صور)

السبت 15 فبراير 2025 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كتائب القسام" تسلم الرهائن الإسرائيليين للصليب الأحمر (صور)



غزة/سما/
سلمت "كتائب القسام" الرهائن الإسرائيليين الثلاثة إلى الصليب الأحمر في خان يونس بقطاع غزة.
 

وتم نقل الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن بسيارة استولت عليها "القسام" في السابع من أكتوبر 2023.

في غضون ذلك، قال الأسير توربانوف إنه "يجب ألا ننسى بقية الأسرى. يجب إعادة جميع الأسرى إلى منازلهم ولا مزيد من الوقت لديهم".

فيما قال الأسير ديكل تشين: "أطلب من الحكومة فعل كل شيء لاستمرار الصفقة. يجب إعادة جميع الأسرى إلى منازلهم ولا مزيد من الوقت لديهم".

 

يذكر أنه منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في 19 يناير الماضي، أجرى الجانبان 5 عمليات لتبادل الأسرى والرهائن.

وبموجب شروط الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 33 رهينة محتجزين في غزة بحلول بداية مارس، مقابل 1900 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل، فيما تم حتى الآن الإفراج عن 16 رهينة إسرائيليا و765 معتقلا فلسطينيا.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من الهدنة إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الاتفاق ستخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثرمن 53 مليار دولار.

 

الأكثر قراءة اليوم

غزة : صندوق إعمار عربي... و«حماس» خارج السلطة

ترامب يهدد : سأتخذ موقفا صارمًا بشأن قطاع غزة غدًا السبت وغير متأكد مما ستفعله إسرائيل

يصطاد السمك ويأكل الموز.. سرايا القدس تعرض مشاهد للأسير تروفانوف على شاطئ غزة

حماس ترفض المشاركة في ادارة غزة..مصدر مصري: اتصالات مكثفة لتشكيل لجنة للإشراف على إغاثة وإعادة إعمار غزة

مركزية "فتح": سنتصدى بحزم للمحاولات المشبوهة للنيل من وحدانية التمثيل الفلسطيني

دعوات عربية لتنحي «حماس»... هل تكون حلاً لأزمة غزة؟

القسام وسرايا القدس تسلمان 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي في خانيونس..

الأخبار الرئيسية

8

تفاعل واسع حول أعلام منصة تسليم الأسرى في غزة

safqa-Sasha-Alexander-Troufanov-talking-stage-730x438

الكرملين يشكر حماس على الإفراج عن الأسير ألكسندر تورفانوف

67b0a8fe42360431d870d179

مصدر مصري مطلع يعلن موقف حماس من الإدارة في غزة خلال الفترة القادمة

67b08c624c59b724e1212982

أزمة في إسرائيل بسبب قمصان الأسرى الفلسطينيين و"حماس" تعلق (صور)

67b051144236043aee7fc9f4

"حماس" توجه رسالة رمزية لترامب (صور)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية