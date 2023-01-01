القدس المحتلة/سما/

غادر الأسرى الإسرائيليون المحررون من قطاع غزة على متن مروحيات إلى المستشفيات، حيث سيخضعون لفحوصات واختبارات طبية بعد قضائهم 500 يوم في الأسر.



وقالت المتحدثة باسم جيش الدفاع الإسرائيلي: "الرهائن المحررون ألكسندر تروفانوف ويائير هورن وساجي ديكيل هين يتم نقلهم حاليا على متن مروحيات القوات الجوية الإسرائيلية إلى المستشفى برفقة أفراد عائلاتهم. في المستشفى، سيلتقون ببقية أفراد عائلاتهم وسيتلقون الرعاية الطبية".



وفي وقت سابق من يوم السبت، تم الإفراج عن تروفانوف ورهينتين إسرائيليتين أخريين بعد 500 يوم من الأسر في قطاع غزة، كجزء من صفقة لوقف إطلاق النار في القطاع. ورحب سفير روسيا في تل أبيب أناتولي فيكتوروف بالإفراج عن الرهائن، مؤكدا أن قضية الإفراج عن المواطن الإسرائيلي والروسي ألكسندر تروفانوف كانت أولوية للدبلوماسيين الروس.

وتم اختطاف تروفانوف، ووالدته إيلينا تروفانوفا وجدته إيرينا تاتي وخطيبته سافير كوهين من قبل متطرفين فلسطينيين يوم 7 أكتوبر 2023 من كيبوتس نير أوز في جنوب إسرائيل. خلال هجوم حركة حماس، قتل والد ألكسندر. وتم الإفراج عن إيلينا وإيرينا وسافير خلال الهدنة الأولى في قطاع غزة في نهاية نوفمبر 2023، وذلك إلى حد كبير بفضل جهود الجانب الروسي.