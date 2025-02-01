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هدية غير متوقعة من "القسام" لطفلة رهينة إسرائيلي ستفرج عنه اليوم (صورة) - سما الإخبارية

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هدية غير متوقعة من "القسام" لطفلة رهينة إسرائيلي ستفرج عنه اليوم (صورة)

السبت 15 فبراير 2025 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
هدية غير متوقعة من "القسام" لطفلة رهينة إسرائيلي ستفرج عنه اليوم (صورة)



غزة/سما/

أعلن مصدر في "كتائب القسام" أنه تم تقديم قطعة ذهبية هدية لطفلة الأسير الإسرائيلي الأمريكي ساغي ديكل التي ولدت بعد 4 أشهر من أسره في السابع من أكتوبر 2023.

 

كما سترسل "القسام" درعا عليه ساعة رملية إلى عيناڤ تسنچاوكر إحدى أبرز ناشطات عائلات الرهائن ووالدة متان المحتجز في غزة، في دلالة على أن الوقت ينفد.

وإلى جانب ساجي ديكل تشين، من المنتظر أن يتم الإفراج اليوم السبت عن الأسير الإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف، والإسرائيلي يائيرهورن في خان يونس بقطاع غزة.

يذكر أنه منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في 19 يناير الماضي، أجرى الجانبان 5 عمليات لتبادل الأسرى والرهائن.

وبموجب شروط الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 33 رهينة محتجزين في غزة بحلول بداية مارس، مقابل 1900 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل، فيما تم حتى الآن الإفراج عن 16 رهينة إسرائيليا و765 معتقلا فلسطينيا.

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