هدية غير متوقعة من "القسام" لطفلة رهينة إسرائيلي ستفرج عنه اليوم (صورة)

وإلى جانب ساجي ديكل تشين، من المنتظر أن يتم الإفراج اليوم السبت عن الأسير الإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف، والإسرائيلي يائيرهورن في خان يونس بقطاع غزة.

يذكر أنه منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في 19 يناير الماضي، أجرى الجانبان 5 عمليات لتبادل الأسرى والرهائن.

وبموجب شروط الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 33 رهينة محتجزين في غزة بحلول بداية مارس، مقابل 1900 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل، فيما تم حتى الآن الإفراج عن 16 رهينة إسرائيليا و765 معتقلا فلسطينيا.