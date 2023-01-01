الكرملين يشكر حماس على الإفراج عن الأسير ألكسندر تورفانوف

موسكو/سما/

أعرب المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن امتنان موسكو لقيادة حركة "حماس" لإطلاق سراح المواطن الروسي الإسرائيلي ألكسندر تروفانوف.



وقال بيسكوف: "ترحب موسكو بالإفراج عن ألكسندر تروفانوف في فلسطين وتعرب عن امتنانها لقيادة حماس على القرار الذي اتخذته".

وفي وقت سابق من يوم السبت، سلمت الفصائل الفلسطينية ثلاثة أسرى، بما في ذلك الروسي ألكسندر تروفانوف، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكانت حركة حماس قد اختطفت تروفانوف ووالدته يلينا تروفانوفا وجدته إيرينا تاتي وخطيبته سافير كوهين في صباح يوم 7 أكتوبر2023 من كيبوتس نير أوز في جنوب إسرائيل.

ومع دخول وقف إطلاق النار في غزة اليوم السبت يومه الـ28، أفرجت المقاومة الفلسطينية عن ثلاثة محتجزين إسرائيليين، يحملون جنسيات مزدوجة، وهم: الإسرائيلي الروسي، ساشا تروفانوف، والإسرائيلي الأمريكي ساغي ديكل حن، والإسرائيلي الأرجنتيني يائير هورن، وذلك ضمن الدفعة السادسة من تفاهمات المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

في المقابل، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 369 أسيرا فلسطينيا، بينهم 36 أسيرا من "المؤبدات"، إضافة إلى 333 أسيرا من قطاع غزة، اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.

يأتي ذلك بعد أن "نجحت مصر وقطر في تذليل العقبات" التي كانت تواجه استكمال تنفيذ وقف إطلاق النار، والتزام الطرفين باستكمال تنفيذ الهدنة، بحسب تقارير مصرية، الجمعة.

وعلى صلة، نقلت تقارير إسرائيلية عن مسؤولين في تل أبيب أن مفاوضات المرحلة الثانية "بدأت بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، ومسؤولين مصريين"، مشيرة، في غضون ذلك، إلى "محاولات إسرائيلية أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من أجل الإفراج عن المزيد من الرهائن الإسرائيليين الأحياء" من قطاع غزة، دون ربط ذلك بمباحثات المرحلة الثانية، والتي تتضمن إعلان "انهاء الحرب".

وفي السياق ذاته، كانت "القناة 12" الإسرائيلية قد نقلت، الجمعة، عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إنه "يجري العمل بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة من أجل تخليص أكبر عدد من المختطفين الأحياء بأسرع وقت من ثم كافة الإمكانيات مفتوحة".

من جهتها، تؤكد "حماس" أنها ملتزمة بتنفيذ إجراءات صفقة التبادل، وكافة بنود الاتفاق بوقف إطلاق النار، وبحسب طاهر النونو، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، الجمعة، تتوقع الحركة بدء مفاوضات المرحلة الثانية "مطلع الأسبوع القادم، حيث يواصل الوسطاء المباحثات في هذا الشأن".