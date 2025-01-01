الجامعة العربية: وتيرة دخول المساعدات لغزة ليست مقبولة إنسانيا

القاهرة/سما/

وصف الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، السبت، وتيرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة بأنها “ليست مقبولة إنسانيا وأخلاقيا”، داعيا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي أمام معبر رفح الحدودي من الجانب المصري، بحضور وفد من الجامعة العربية، بحسب ما بثت قناة القاهرة الإخبارية.

وقال زكي إن “وتيرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة ليست مقبولة إنسانيا وأخلاقيا”.

ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات.

وتدخل المساعدات بكميات كبيرة من الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة، وتمر من معبري العوجة، وكرم أبو سالم الذي يقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

واشتكت حركة حماس مرارا تعطيل إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، لا سيما المرتبطة بالإيواء.

والخميس، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن “إسرائيل تتنصل من السماح بإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى القطاع، منتهكة بذلك اتفاق وقف إطلاق النار”.