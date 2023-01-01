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صحة غزة: انتشال جثامين 25 شهيدا من تحت الركام خلال 48 ساعة

السبت 15 فبراير 2025 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: انتشال جثامين 25 شهيدا من تحت الركام خلال 48 ساعة



غزة/سما/

 أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع إلى 48 ألفا و264 شهيدا و111 ألفا و688 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي بشأن الشهداء والجرحى الفلسطينيين بالقطاع: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48.264 شهيدا، و111.688 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023”.

وأضافت: “وصل مستشفيات قطاع غزة 25 شهيدا تم انتشال جثامينهم (من تحت الركام)، و12 إصابة جديدة، خلال 48 ساعة الماضية”.

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لنقص المعدات.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف فلسطينيين بالقصف أو إطلاق النار بمسيراته، ما يسفر عن شهداء وجرحى.

كما تتواصل أعمال انتشال جثامين الفلسطينيين الذين استشهدوا على مدار أكثر من 15 شهرا من الإبادة، من تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وسط نقص المعدات والآليات اللازمة لرفع الركام.

#صحة غزة

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