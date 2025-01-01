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إصابة طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي في نابلس

السبت 15 فبراير 2025 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي في نابلس



نابلس/سما/

: أصيب طفل فلسطيني، السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة “تل” جنوب غرب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان: “إصابة طفل فلسطيني (14 عاما) بشظايا رصاص حي في الرقبة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة تل، جنوب غرب نابلس”، دون مزيد من التفاصيل حول حالته.

ووفق شهود عيان اندلعت مواجهات في تل، جراء اقتحام قوات إسرائيلية وسط البلدة، وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

 

وفي 21 يناير/ كانون الأول الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عدوانا عسكريا على شمال الضفة الغربية خلّف 55 شهيدا حتى مساء الجمعة، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ بدء الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 916 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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