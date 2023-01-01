مصدر مصري مطلع يعلن موقف حماس من الإدارة في غزة خلال الفترة القادمة

القاهرة/سما/

أكد مصدر مصري مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل وجود "اتصالات مكثفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة".



وقال المصدر المصري المطلع أن حركة حماس أكدت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث وعدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة القادمة

وكانت الحركة وفت بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وسلّمت الوسطاء قائمة بـ 3 أسيرات إسرائيليات سيتمّ إطلاق سراحهنّ اليوم الأحد.

وتمت اليوم السبت العملية السادسة لتبادل الأسرى والمحتجزين سلمت فيها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس 3 أسرى إسرائيليين من المحتجزين في قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.

وسلمت كتائب القسام الأسرى الإسرائيليون الثلاثة المفرج عنهم: ساغي ديكل-تشن (36 عاما) وساشا تروفانوف (29 عاما) وإيير هورن (46 عاما) في موقع تسليم في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي سراح 369 أسيرا فلسطينيا من بينهم 36 أسيرا فلسطينيا محكوما بالسجن المؤبد و333 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.