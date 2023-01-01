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"حماس" توجه رسالة رمزية لترامب (صور)

السبت 15 فبراير 2025 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" توجه رسالة رمزية لترامب (صور)



غزة/سما/

بعثت حركة "حماس" رسالة واضحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سبق واقترح تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ووضع القطاع تحت الوصاية الأمريكية.


وظهرت على منصة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، التي نصبت اليوم السبت قرب منزل الراحل يحي السنوار في خان يونس، لافتة كبيرة كتب عليها بالخط العريض: "لا هجرة إلا للقدس" بـ3 لغات، العربية والعبرية والإنجليزية.

وقالت "حماس" في بيان لها: "نقولها للعالم ألا هجرة لا إلى القدس وهذا ردنا على دعوات التهجير والتصفية التي أطلقها ترامب ومن يدعم نهجه".

وأفرجت "حماس" عن 3 رهائن، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن، حيث سلمتهم للصليب الأحمر ضمن سادس عملية تبادل أسرى منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي.

وكان ترامب قد تعهد بفتح أبواب الجحيم على غزة، إذا لم تفرج "حماس" عن جميع الأسرى الإسرائيليين لديها بحلول الساعة 12 من مساء اليوم السبت.


لكن الحركة قررت الإفراج عن 3 أسرى فقط مقابل 369 أسيرا فلسطينيا بينهم 36 من أصحاب المؤبدات والبقية من الأسرى الذين اعتقلهم الاحتلال من غزة بعد 7 أكتوبر 2023.

وفي 4 فبراير الجاري، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين منها، ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.

ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع الفلسطيني، فيما رحب نتنياهو بخطة ترامب، معتبرا أنها "أول فكرة جديدة منذ سنوات".

#ترامب
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